Son dakika haberi | Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
05.12.2020 10:10
Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.
ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Çanakkale'de kısıtlama nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin birçok yerinde polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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