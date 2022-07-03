Son dakika haberi! Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

03.07.2022 19:55
Son dakika haberi! Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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