Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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