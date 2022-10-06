Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.10.2022 13:08

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Karainebeyli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman ve 4 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇANAKKALE - Çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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