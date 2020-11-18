Son dakika haberi! Çanakkale'de deniz yolu taşımacılığında HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlattı. Yolcular ve araç sürücüleri, gişelerde görevlilere HES kodunu okutarak feribota binebiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında feribot yolculuğunun HES kodu ile yapılacağını duyurdu. Ülke genelindeki koronavirüs yayılımının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan feribotlara binerken HES kodu isteneceği açıklandı.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "HES kodu, Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri sırasında paylaşacağınız kodunuz, Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahate katılımınız ile ilgili bir engel olup olmadığı kontrol edilecektir. HES kodunu bildirmeyen GESTCARD sahipleri, HES kodu kaydını gişelerimizden yaptırabilmektedir. Kişisel bilgilerini güncellemeyen GESTCARD sahipleri ise, kart başvuru noktası veya Çanakkale ve Lapseki İskelesi'nden kişisel bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Nakit geçiş yapan yaya yolcularımız ise, bilet alımından önce HES kodunu görevli personele göstermek zorundadır."HES kodu uygulamasının zorunlu hale getirildiği feribot hatları ise şöyle: Çanakkale- Eceabat , Çanakkale- Kilitbahir , Lapseki- Gelibolu , Kabatepe- Gökçeada , Geyikli- Bozcaada ve Güney Marmara hattında ise Erdek-Avşa-Marmara-Balıklı-Ekinlik.VATANDAŞLAR UYGULAMAYI YERİNDE BULDU

Çanakkale feribot iskelesi bilet gişesinde cep telefonlarındaki uygulamadan görevlilere HES kodlarını okutan vatandaşlar ise karayolu taşımacılığında bir süredir devam eden uygulamanın deniz yolu taşımacılığında da başlamasının tedbir bakımından yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Feribotlara binişlerde HES kodu soruyorlar. Biz de HES Kodumuzu aldık. Sağlıklı bir şekilde gideceğiz. Toplu taşıma araçlarından sonra gemilerde de bu uygulama sağlık için şarttı. Yerinde bir uygulama oldu. Çünkü aktif kullanılan bir taşıt yolu. Sonuçta birçok insanla temas halinde oluyoruz. HES kodu uygulaması bu anlamda iyi oldu. Bütün toplumun bu kurallara uyması gerekiyor" diye konuştu.