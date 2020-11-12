Çanakkale Teknopark'ta "Facebook Bölgesel Topluluk Merkezi" protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Teknopark toplantı salonundaki törene, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Çağatay Pekyörür, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Genç Girişimciler Başkanı Orçun Oktay katıldı.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Teknopark Facebook Bölgesel Topluluk Merkezi protokolünün kente ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra protokol imzalandı.

Facebook İstasyonunun uydu merkezinin Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Çanakkale'de açılmasının kentin girişimcilik potansiyelini güçlendirerek, Çanakkale girişimcilik eko sistemindeki aktörler arasındaki bağlantıyı ve eko sistemin İstanbul, Ankara ve yurtdışı ile bağlantılarını güçlendirmesi hedefleniyor.