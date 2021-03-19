Son dakika haberi: Çanakkale'de jandarma, öğrencilere top hediye etti

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri, Yeniköy İlkokulu öğrencilerine basketbol, futbol ve voleybol topu hediye etti.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri, Yeniköy İlkokulu öğrencilerine basketbol, futbol ve voleybol topu hediye etti. İl Jandarma Komutanlığı, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yeniköy İlkokulu öğrencilerine basketbol, futbol ve voleybol topu hediye etti.



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