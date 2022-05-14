Son dakika haberi | Çanakkale'de kaçak içki ve tütün operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çanakkale'de kaçak içki ve tütün operasyonu

14.05.2022 00:57
Son dakika haberi | Çanakkale'de kaçak içki ve tütün operasyonu

Son dakika haberi... Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve alkol ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve alkol ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda İ.K. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 25 şişe gümrük kaçağı farklı markalarda 1 litrelik alkol, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 160 paket gümrük kaçağı 25 gramlık pipo tütünleri ele geçirildi.

Şüpheli İ.K. isimli şahsın hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

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Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Alkol, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çanakkale'de kaçak içki ve tütün operasyonu - Son Dakika


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