Son dakika haberi | Çanakkale'de kaçak ve sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
23.10.2020 18:04
Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken; 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 1943 adet kaçak sigara ile puro ele geçirildi.
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken; 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 1943 adet kaçak sigara ile puro ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarma ekipleri, içki kaçakçılığı yapıldığı ve sahte içki üretildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken; 3 iş yeri, 2 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol, 1943 adet kaçak sigara ve puro ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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