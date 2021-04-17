Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında gerçekleştirilen ???????İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , toplantısında, Kovid-19 vakalarında artış görülen Adatepe köyü ile Çardak beldesindeki Emek Tatil Sitesi'nde 10 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy ve tatil sitesi karantinaya alındı - Son Dakika

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi

Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı

Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı

Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor