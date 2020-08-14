Son dakika haberi! Çanakkale'de orman yangını (1) - Son Dakika
Son dakika haberi! Çanakkale'de orman yangını (1)
Son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Çanakkale'de, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu ALO 177 Orman Yangını İhbar hattına haber verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müdahaleye başladı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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14.08.2020 21:37:25. #1.12#
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