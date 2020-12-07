Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı

07.12.2020 14:23
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescillenerek, koruma altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescillenerek, koruma altına alındı.

Çanakkale'de 'Agonya' olarak bilinen bölgede yer alan 17 tarihi mezarın olduğu alana Akçakoyun köyünün belde olduğu dönemde belediye yönetimi tarafından 'Şehitlik' tabelası konulmuştu. Mezarların kime ait olduğunu bilmediklerini söyleyen Akçakoyun köylüleri 'şehitlik' olduğunu düşündükleri alanın yetkililer tarafından koruma altına alınmasını talep etmişti. Konuyla ilgili haberlerin ardından Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu harekete geçti. Koruma Kurulu, herhangi bir sit alanında kalmayan ve özel mülkiyet adına kayıtlı tarla vasfındaki 450 metrekarelik alanda yer alan tarihi mezarların, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliklerini taşıdığını belirledi. Kurul, aldığı karar ile tarihi mezarların bulunduğu alanı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil etti. Alanı da 1. Grup koruma alanı olarak belirledi.

Akçakoyun köyü muhtarlığı tarafından bakımı ve temizliği yapılan 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlığın ilerleyen günlerde proje hazırlanarak düzenlenmesi planlanıyor. 'YUNANLARIN ŞEHİT ETTİĞİ MÜSLÜMANLAR DİYE BİLİYORUZ'

25 yıldır Akçakoyun köyünde oturan Akın Andıç, şehitliğin tarihinin çıkarılmasını ve düzenlenmesini istedi. Etrafındaki tel örgülerin yıkıldığı ve içinde otların yükseldiği gözlenen şehitlik alanının bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Andıç, "Çanakkale Savaşları yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk bölgeden düşmanları kovalamadan önce bu Agonya bölgesi Yunan işgali altındaymış. Burada yatanları da Yunanlıların şehit ettiği Müslümanlar olarak biliyoruz. Burada 17 mezar var. Şehitliğin çevresinde de mezarlar var. Burası bakıma muhtaç" dedi.


- Yeniceçanakkale
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı

Akçakoyun, Çanakkale, Yenice, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çanakkale'de 'şehitlik' olarak bilinen tarihi mezarlık koruma altına alındı - Son Dakika


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