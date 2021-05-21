Son dakika haberi! Çanakkale'de selden dolayı 9 koyun telef oldu, mısır ekili arazi sular altında kaldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan yağışın oluşturduğu sel nedeniyle 9 koyun telef oldu, 10 dönüm mısır ekili arazi sular altında kaldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle vakti etkisini artırdı. Kalafat köyünde içinde 40 küçükbaş hayvanın bulunduğu Nevzat Güzelsoy'a ait çiftliği su bastı. Sel sularına kapılan 9 koyun telef oldu.

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can da yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kalafat köyünde 9 koyunun telef olduğu, Kaşıkçıoba köyünde de 10 dönüm mısır ekili arazinin sel suları altında kaldığı belirtildi.

Hava koşullarına karşı dikkatli olunmasına karşı uyarılarda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.