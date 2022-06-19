Son dakika haberi... Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı

19.06.2022 16:20
Son dakika haberi... Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları  5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor.  Öte yandan, Çanakkale'ye bağlı Kumkale köyü ile Biga'ya bağlı Bezirganlar köyü yakınlarında tarlalarda çıkan 14.45 sıralarında başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çanakkale'de tarladaki yangın ormana sıçradı - Son Dakika

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