Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı

19.07.2022 13:24
Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 7 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında 102 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 109 şüpheli yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 205 gram esrar, 72 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 3 bin 91 adet sentetik ecza, 122 kök kenevir, 6 tabanca, 4 tüfek, 41 mermi ve 7 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 14 kişiden 9'u tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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