Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 205 gram esrar, 72 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 3 bin 91 adet sentetik ecza, 122 kök kenevir, 6 tabanca, 4 tüfek, 41 mermi ve 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 7 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında 102 operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de bir ayda 109 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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