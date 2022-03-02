Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

02.03.2022 12:07
Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberleri... Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çanakkale ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki almıştı. Dün operasyon için düğmeye basan ekipler, Çanakkale ve Balıkesir'de ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Hassas burunlu uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda; 20 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 52 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi.

17 şüpheli şahsa yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin de arama çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement