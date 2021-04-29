Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
29.04.2021 19:20
Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 100 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 100 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Lapseki ilçesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan İ.S.ve M.Y. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 100 gram toz esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak