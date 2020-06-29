Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde, Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; 'TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda; 2 paket halinde 230,33 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong (uyuşturucu kullanılan aparat) ele geçirildi.


Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de serbest kaldı. - ÇANAKKALE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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