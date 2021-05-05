Son dakika haberi! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir kadın gözaltına alındı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan uyuşturucu baskınında, F.S. isimli kadın gözaltına alındı. Evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 121 ecstasy hap, 4 paket halinde 139,42 gram sentetik kannabinoid madde, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 1800 TL, 2 adet tablet halinde 28 gerica sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.