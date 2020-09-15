Bakır ocağı ÇED toplantısında gerginlik - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde "Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi"nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci halkı bilgilendirme toplantısında gerginlik yaşandı.

Projeye yönelik hazırlanan ÇED halkı bilgilendirme süreci toplantısı için yetkililer Hacıbekirler köyüne gitti.

Köy sakinlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç'un da arasında yer aldığı bazı CHP'li milletvekilleri, partililer, çevre derneklerinin başkanları ve çevre köylerden gelenler, toplantıya katıldı.

Toplantının iptal edilmesine yönelik talepler üzerine milletvekillerin de arasında yer aldığı grup ile şirket temsilcileri arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında arbede çıktı, jandarma ekipleri müdahale etti.

Tarafların sakinleştirilmesinin ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi.