Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 10 hektarlık alan yangında zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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