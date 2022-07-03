Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

03.07.2022 21:19
Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 10 hektarlık alan yangında zarar gördü. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
AK Partili Bülent Turan: Asgari ücrette esas artış yılbaşında yapılacak AK Partili Bülent Turan: Asgari ücrette esas artış yılbaşında yapılacak Başkan Vidinlioğlu, yarışamada dereceye giren öğrencileri gezi öncesi uğurladı Başkan Vidinlioğlu, yarışamada dereceye giren öğrencileri gezi öncesi uğurladı
Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 21:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement