Son dakika haberi | ÇANAKKALE Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | ÇANAKKALE Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor

Son dakika haberi... Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor.

Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor. Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.

Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin köylerinde, tarım ve hayvancılık birçok ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Kaz Dağları'nın hemen yanı başındaki Muratlar Köyü'nde 3 çocuk sahibi Feride ve Murat Çakır çifti de koyun yetiştiriciliği yaparak ekmeklerini kazanıyor. 110 koyunları bulunan Çakır çifti, her sabah erken saatlerde köyün dışında bulunan ağıla giderek hem hayvanların bakımını hem de sağımını yapıyor. Ağıla geldiklerinde ilk iş olarak koyunların bekçiliğini yapan çoban köpeklerine yemeklerini veren Çakır çifti, ardından da sağdıkları 90 kadar koyunu aralarında paylaşıp yaptıkları işin en zor bölümüne başlıyor. Feride ve Murat Çakır çifti, koyunlarını sabah ve akşam olmak üzere elleriyle günde iki kez sağıyor. Sabah ilk sağımı tamamlanan koyunlar, zengin bitki çeşitliliğine sahip Kaz Dağları'nın eteklerinde doğal şekilde yemlenmeleri için meralara salınıyor. Ailece yapılan görev paylaşımı gereği, okul olmadığı zamanlar oğulları Mustafa, Ramazan ve Eren Çakır da ağılın günlük temizliğini yapıyor. Akşam yeniden ağıla toplanan koyunlar ikinci kez sağılıyor. Murat ve Feride Çakır çifti sağım için günde iki saat mesai yapıyor.

AYDA ORTALAMA 15 BİN TL KAZANIYORLAR

Süt veriminin en yüksek olduğu mart ve nisan aylarında aylık gelirlerinin 18 bin TL'yi bulduğunu belirten Çakır çifti, kalan aylarda süt verimi biraz azalsa da ayda 15 bin TL kazanıyor. Mart ayında başlayıp ağustos ayı sonuna kadar sağım yapılan koyunlardan elde ettikleri sütü mandıralara satan çift, eylül ayındaki sağımdan aldıkları sütle de kendi peynirlerini yapıyor. Altı ay boyunca koyun sütünden aylık ortalama 15 bin TL kazanan çift, kalan altı aylık bölümde ise koyunların yavrulayan kuzularını büyüterek, bunları da et olarak satıp, yine bu işten de ayda ortalama 15 bin TL kazanmaya devam ediyor.

'AİLECEK KOYUNLARA BAKIYORUZ'

Ailecek bu işi yaptıklarını belirten Murat Çakır, koyunlarına mart ayı sonlarından aralık ayına kadar ağılda baktıklarını, sonrasında ise kış şartları nedeniyle köye götürdüklerini söyledi. Sabah ve akşam koyunların bakımı için ağıla geldiklerini belirten Murat Çakır, "10 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Daha önce keçi yetiştiriciliği yapıyordum. Ailecek koyunlarımıza bakıyoruz. Okul olmadığı zamanlarda 3 çocuğum da gelip ağılları temizler, ben koyunlara çobanlık yaparım, eşim ise ev işlerinin yanında sabah, akşam koyunlara süt sağımında bana yardım eder. 110 tane koyunum var. 20 tanesi ise dişi kuzu. Sağım işimiz sabah akşam olmak üzere 2 saat sürüyor" dedi.

'BİZ KOYUNLARA KOYUNLAR DA BİZE BAKIYOR'

Ezine peyniri üretimi için bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade eden Murat Çakır, "Meşhur Ezine peyniri için bu koyun sütü üreticiliğini yapıyoruz. Ezine peyniri için mandıraya çalışıyoruz. Bizim hayvanımız süt ırkı. Ben yılda 1 kuzu alırım. Peynir için süte çalışırım. Biz koyunlara koyunlar da bize bakıyor. Mart ve Nisan aylarında süt verimi çok oluyor. Sütün kilosu 6 lira, ayda 3 ile 3.5 ton süt alsak, Mart-Nisan ayında 18 bin lira kazanıyoruz. Sonrasında ise düşüyor. En değerli süt bana göre fiyatından da belli koyun sütüdür. Koyun sütü peynirin içinde olmazsa olmazdır. Yağ oranı bizim bölgede yüksektir. Kaz Dağları'nın eteklerindeki Muratlar köyündeki meralarda koyunlarımızı besliyoruz. Koyunlar organik olarak kekik, çalı, buğday ve başakla besleniyor" diye konuştu.

'KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

Sabah erken saatlerde süt sağımı için koyunların yanına gittiklerini belirten Feride Çakır ise, "Burada bir saat boyunca koyunların süt sağımını yaparız. Süt sağımı yapmak kolay değil. Koyunlar çok olunca süt sağımı yaparken insanın kolları ağrıyor. Eşimle birlikte sabah akşam sağım yapıyoruz. Koyunların yarısını ben sağıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Eşim olmayınca kendim de tüm koyunları sağabilirim" dedi.

'KALİTELİ SÜT BAYRAMİÇ'TEN GEÇER'

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, koyun sütü fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra, Kaz Dağları'ndaki floradan beslenmelerinden dolayı koyun yetiştiriciliğinin ilçelerinde üst seviyelere çıktığını belirtti. Mandıralar tarafından şu anda litresi 6 TL'ye satın alınan koyun sütünün Bayramiç'teki küçük aile işletmelerini desteklediğini belirten Pehlivan, "Şu anda aile işletmelerini koyunculuk mutlu ediyor. Biliyorsunuz coğrafi işaretli Ezine peynirimiz var. Koyun ve keçi sütü olmadan Ezine peyniri olmaz. Hatta Bakanlığımız, kaliteli sütün Çanakkale'den geçtiğini açıklamıştı. Bizde diyoruz ki, kaliteli süt Bayramiç'ten geçer. Neden Bayramiç'ten geçer. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen bitki örtüsünde hayvanlar doğal besleniyor. Yem katkısı olmadığı için bu da bizi ön plana çıkarmaktadır" diye konuştu.

Bayramiç Ziraat Odası Meclis Başkanı olan ve Muratlar köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yücel Çayıroğlu da köylerinde yaklaşık 2 bin koyun bulunduğunu belirterek, "Ezine peynirinde koyun sütü olmazsa olmazlardan biri. Yağ oranı yüksek. Ezine peynirinin karışımında yüzde 60 koyun sütü gerekli. Büyükbaş hayvancılığa göre girdi maliyeti olmayan, doğada otlatılabilen ve köyümüzün de Kaz Dağları'nın bize verdiği bitki örtüsünden dolayı koyun yetiştiriciliği karlı bir iş oluyor. Koyunların yem takviyesi yapılmadan doğada otlamaları kaliteli sütü ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

Son dakika haberi | ÇANAKKALE Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ÇANAKKALE Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye gel çağrısını yanıtsız bırakmadı: 500 bin beğeni karşılığında Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Fenerbahçe, Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satacak Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
Freni boşalan çöp kamyonu evin bahçesine girdi! Büyük paniğe neden olan anlar kamerada Freni boşalan çöp kamyonu evin bahçesine girdi! Büyük paniğe neden olan anlar kamerada         
11:13
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi         
10:39
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı         
10:18
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek Beşiktaş'ın gündemindeki Nikola Kalinic'in menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım         
07:54
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı         
23:29
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi Fındık işçilerinin dövüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Valilik'ten konuyla ilgili açıklama geldi         
21:45
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 15:31:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | ÇANAKKALE Her gün 90 koyunu elleriyle sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei