Biga'nın Kalafat köyü yakınında ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için de çalışma yürütülüyor.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale 'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını - Son Dakika

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