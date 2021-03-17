Son dakika haberi: Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gazi top Edremit'te restore edilecek - Son Dakika

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gazi top Edremit'te restore edilecek

Hurdalıkta bulunan gazi top Edremit Belediyesi tarafından restore edilecek

BALIKESİR - Çanakkale Savaşı'nda ve Milli Mücadele Dönemi'nde kullanılan tarihi top, Edremit Belediyesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bir hurdalıkta bulunan top, belediye müzesi tarafından restore edilecek.

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan, Milli Mücadele Dönemi'nde, Edremit'e getirilen tarihi top, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ne teslim edildi. Osmanlı Dönemi'nde ordu envanterine giren Çanakkale Zaferi'nde de kullanılan tarihi top, uzun yıllar atıl bir durumda bekledikten sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" romanına ve Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in "Ölmez Ağacının Evi" romanına konu olan top, aslına uygun olarak yapılacak bakımın ardından ilçenin kültürel değerleri arasında yerini alacak.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Bu topu Sıdıka Erke Etnografya Müzemize getirdik. Yıllardır atıl durumda olan topumuz, müzemizde teşhir edilecek. Milli Mücadele Dönemi'nde Edremit'te kazandırılan Kuva-i Milliye şehri Edremit'imizin Sıdıka Erke Müzesinde sergilenecek. Edremit'te yaşamış yazarımız Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'una konu olan bu top bundan sonraki dönemde vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak" dedi.

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur da topun detayları ile ilgili bilgi verdi. Dokur, "Yaptığımız araştırmalarda Fried Krupp firmasının ürettiği Alman, Avusturya - Macaristan ve Osmanlı ordularında kullanıldığı anlaşılan bu top, uzun yıllar Edremit kent hafızasında yerini almış olan bir toptur. Edremit'teki Kuva-i Milliye kahramanlarını temsil eden bir toptur. Ayrıca 9 Eylül Edremit'in kurtuluş gününde halka teşhir edilen gururumuzdur. Söz konusu bu topun Çanakkale Savaşı'nda da kullanıldığı aşikar. Çünkü Osmanlı ordusunun envanterinde olduğu belli. Üzerinde Arapça harfler var. Aziz şehitlerimizin ruhuna ithafen biz de bu topu onaracağız. Eski haline getireceğiz" dedi.