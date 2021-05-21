Son dakika haberi! Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemiler havadan görüntülendi - Son Dakika

Çanakkale Savaşı'nın en büyük tanıklarından batık savaş gemilerinin son durumları, havadan çekilen görüntülere yansıdı. En büyük batık savaş gemilerinden birisi olan İngiliz Gemisi SS MILO, Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor.

Çanakkale Savaşı sırasından Seyyid Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz kahramanlara şahitlik edercesine yüz yılı aşkın süredir batık duran savaş gemileri havadan görüntülendi. Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş dronu ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu'nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo. Bu gemi Çanakkale'de bulunan en büyük batıklardan birisi olma özelliğini de taşıyor. 7 metre derinlikte olan batın gemi, havadan çekilen görüntülere net bir şekilde yansıyor. Avusturya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzakları, Gelibolu'ya çıkartan filikalardan birisi de havadan görüntülendi. Sahilde ön kısmı su üzerine bulunan filika yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.