BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu - Son Dakika

BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu

17.03.2021 12:29

Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştuÇANAKKALE Savaşı'nda attığı topçu atışıyla Fransızlara ait 'Turkuaz' adlı denizaltıyı vurarak, teslim alınmasını sağlayan Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan (75), 'Denizaltıyı fark ettiğinde komutanlarından emir...

Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu

ÇANAKKALE Savaşı'nda attığı topçu atışıyla Fransızlara ait 'Turkuaz' adlı denizaltıyı vurarak, teslim alınmasını sağlayan Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan (75), 'Denizaltıyı fark ettiğinde komutanlarından emir beklemeden topçu atışına başlamış. Gemiyi üçüncü atışta vurmuş. Gemi battıktan sonra askerlerin şapkaları, yüzeye çıkmış. Sağ kalanlar teslim olmuş" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1891 yılında dünyaya gelen Müstecip Kılıçaslan, Balıkesir'de silah altına alındıktan sonra Çanakkale'ye deniz topçu eri olarak gönderilir. Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915 tarihinde Kilitbahir'de nöbeti esnasında Çanakkale Boğazı'nı geçmekte olan ve su üzerinde kulesi görünen Fransız denizaltısı Turkuaz'ı 3'üncü top atışında vurur. Karaya oturan Turkuaz tekrar dalışa geçemez. Mürettebatı, silah ve techizatıyla birlikte teslim olur. Çanakkale Savaşı'nın seyrinde önemli rol oynayan Müstecip Onbaşı, savaşın sona ermesinin ardından doğduğu Yenişehir ilçesine geri döner. 1959 yılında da hayata gözlerini yuımar.

KIZI DHA'YA KONUŞTU

Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan, DHA'ya konuştu. Balkan, "Babamın söyledikleri aklımda kaldı. O zamanlar daha küçüktüm. 'Babam yine askerliğe başladı' derdim. Çanakkale Savaşı sırasında Fransızların denizaltısını, emir almadan ateş ederek vurmuş. Gemi battıktan sonra gemideki askerlerin şapkaları yüzeye çıkmış. Sağ kalanlar teslim olmuş. Bizi, Çanakkale'ye de götürdüler. O zamanları bilen yaşlı bir adam o günleri anlattı" dedi.

Babasının 8 yıl askerlik yaptığını söyleyen Ulviye Balkan, "Babama madalya verdiler. Öldükten sonra maaş bağlamak istemişler. Ağabeylerim maaşı kabul etmedi. 'Tüyü bitmemiş yetim hakkı var' dediler. Bir yemeği beğenmediğim zaman, 'Cephede ayakkabımın altını kesip yedim' diyerek, kızardı" diye konuştu.

Dedesinin hikayesini annesinden dinleyerek büyüyen Celal Balkan da şöyle konuştu:

"Teleskopu çıkarıp etrafa bakındığında denizaltının teleskopunu görüyor. Komutanından izin almadan ateş ediyor ama vuramıyor. İkinci ateşte de vuramıyor. Üçüncüsünde teleskopun olduğu yeri vuruyor. Sonra denizaltı yüzeye çıkıyor ve teslim alınıyor. İçindeki evraklardan bize yönlenmiş bir denizaltı daha olduğunu tespit ediyorlar. O zamanki müttefikler de diğer denizaltına yönlendiriliyor. O da başka bir yerde vuruluyor."

BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu
BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu

Deniz Altı, Çanakkale, Gemi, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi
2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu 2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu         
13:27
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek         
11:51
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:42:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei