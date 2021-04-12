Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, 14-15 Nisan'da Isparta da olacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 180 günlük eylem planında da yer alan bu proje ile milli şuurun uyandırılması ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenen "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Türkiye turuna devam ediyor.

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın; tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" 14-15 Nisan da Isparta da olacak.

Isparta Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda pandemi kurallarına uygun olarak halkın ziyaretine ücretsiz olarak açılacak. - ISPARTA