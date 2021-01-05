Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İnegöllülerle buluştu - Son Dakika

Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İnegöllülerle buluştu

05.01.2021 15:29
Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İnegöllülerle buluştu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Türkiye'yi dolaşıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Türkiye'yi dolaşıyor. Bursa'ya ulaşan Mobil Müze, bugün İnegöl'de ziyarete açıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da mobil müzeyi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, 51 vilayeti gezdi. Mobil müzenin 52'nci durağı Bursa oldu. İnegöl'e gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesine ilgi büyük oldu.

Sabah açılan ve akşam saatlerine kadar misafir kabul edecek olan mobil müzeye hem vatandaşlar hem öğrenciler ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte Saat Kulesi önündeki alanda ziyaretçi kabulüne başlayan müzeyi ziyaret etti. 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşının tasvir edildiği mobil müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor.

Müze ziyareti sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bugün heykel noktasındayız. Burada çok kıymetli ve değerli bir işi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Çanakkale Savaşları Mobil Tırı burada vatandaşlarımızın, çocuklarımızın gezmesi için hazır bulunuyor. Tabii şu an için sadece bir gün burada kalabilecek. Çanakkale destanını, tarihini kronolojik bir sıralamayla bizlere çok güzel anlatan bir sunum haline dönüştürülmüş. Bunu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı gerçekleştiriyor bakanlığımızın oluruyla. Burada çok kıymetli bir iş yapıldığını düşünüyorum. Çünkü her zaman ifade ettik, gücümüz ve yeteneklerimiz bizim geçmişimizde saklı. Bunu ne kadar öğrenebilirsek, anlayabilirsek, özümseyebilirsek geleceğe de daha emin adımlarla ilerlememiz mümkün olacaktır. Ben bugün burada olan çok kıymetli evlatlarımıza ve velilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de meclis üyelerimiz ve yönetici arkadaşlarımızla ziyaret etmiş olduk" dedi. - BURSA

Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İnegöllülerle buluştu
Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İnegöllülerle buluştu

Alper Taban, Çanakkale, Türkiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi İnegöllülerle buluştu - Son Dakika


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