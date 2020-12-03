Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Ekipler, il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gün içinde yoğunluğun yaşandığı sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis 'te sessizlik hakim oldu.

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