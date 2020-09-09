Son dakika haberi... Çanakkale ve Tekirdağ'daki orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçeleri ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla çevreye yayıldı. Yangın, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Biga'nın Kaşıkçıoba köyü civarında da orman arazisinden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangınlara 4 helikopter ile Tekirdağ ve Çanakkale Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 dozer, hizmet aracı ve treyler ile müdahale edildi.

Belediye ve diğer kurumların da araçlarının sevk edildiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.