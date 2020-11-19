Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol - Son Dakika

Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol

19.11.2020 11:38
Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol, System.String[]

Son dakika haberler... Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan çalışmalarına Mürsel Uluç Mahallesi'nde merdiven yapımıyla devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan çalışmalarına Mürsel Uluç Mahallesi'nde merdiven yapımıyla devam ediyor.

İlçede yaşayan vatandaşların memnuniyetini gözeten ve hizmetlerini bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçenin fiziksel koşulları nedeniyle eğimli ve yüksek bölgelerinde yürümeyi kolaylaştıran merdivenli yol yapımına devam ediyor.

Aynı anda birden fazla mahallede çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, andezit basamaklı, korkuluklu merdivenli yolları bir bir vatandaşın hizmetine sunuyor. İlçede yer alan 124 mahallede birden çalışmalarını program dahilinde sürdüren Çankaya Belediyesi, yüksek eğimi olan Mürsel Uluç Mahallesi 958. Sokak'ı merdivenli yola kavuşturdu.

Kış ayı gelmeden merdivenli yolu hazır hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran Çankaya Belediyesi, merdivenleri andezitle korkulukları da kromaj malzemeden yaparak sağlamlığı ve estetiği bir arada sağlıyor.

Her şey çankayalılar için

Pandemi sürecinde de çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Çankaya'yı güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın memnun kalacağı bir hizmet anlayışı için tüm birimlerimizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Biz 6,5 sene önce bu yola her şey Çankayalıların iyiliği, mutluluğu için çıktık. Vatandaşlarımızın memnun kalacağı, belediyesiyle gurur duyacağı bir noktaya gelmek için çabalıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol
Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol
Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol

Çankaya Belediyesi, Türkiye, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çankaya'dan yeni merdivenli yol - Son Dakika


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