Son dakika haberi: Çankırı'da 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çankırı'da 1 köy, karantinaya alındı

Son dakika haberi... ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kurşunlu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Çankırı Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı köyünde koronavirüs tedbirleri gereğince Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında tedbirler alınmış olup, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbirlerin uygulanmasına geçilerek, köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.


Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Kurşunlu, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çankırı'da 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika
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