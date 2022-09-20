Son dakika haberleri | ÇANKIRI'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ÇANKIRI'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

20.09.2022 19:06

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızılırmak ilçesi Kızılırmak- Sungurlu yolu Korçullu köyü yakınında meydana geldi. A.K. (54) yönetimindeki 66 LR 666 otomobil, karşı yönden giden K.Ö.'nün kullandığı (70) 19 DH 882 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücülerden K.Ö. hayatını kaybederken, A.K, D.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ÇANKIRI'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ÇANKIRI'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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