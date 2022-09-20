Kaza, öğle saatlerinde Kızılırmak ilçesi Kızılırmak- Sungurlu yolu Korçullu köyü yakınında meydana geldi. A.K. (54) yönetimindeki 66 LR 666 otomobil, karşı yönden giden K.Ö.'nün kullandığı (70) 19 DH 882 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücülerden K.Ö. hayatını kaybederken, A.K, D.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ÇANKIRI'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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