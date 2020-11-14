Son dakika haberi: Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
14.11.2020 13:57
Gelen son dakika haberlerine göre Çankırı Devlet Hastanesinde görevli 45 yaşındaki hemşire Melek Erciyez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çankırı Devlet Hastanesinde görevli 45 yaşındaki hemşire Melek Erciyez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, evli ve 2 çocuk annesi Erciyez'in 04 Kasım'da PCR testinin pozitif çıktığı, ardından hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Tedavisi sırasında 10 Kasım'da genel durumunun kötüleşerek yoğun bakıma alındığı aktarılan açıklamada, tedaviye rağmen Erciyez'in kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.
Son Dakika Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 18'e yükseldi MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın "O evi yakacağım" sözleri çileden çıkardı Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor