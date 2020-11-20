Son dakika haberi! Çankırı'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Çankırı'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
20.11.2020 18:55
Son dakika haberlerine göre Çankırı'da bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince indirildi.
Çankırı'da bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince indirildi.
Buğday Pazarı Mahallesi Zerafet Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekibine bildirdi.
Ekip, apartmanın çatısındaki köpeği yakalayarak itfaiye aracı merdiveni sepetiyle indirdi.
Köpek, Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
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