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Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı - Son Dakika

Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı

14.02.2022 10:55
Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkisinde Mehmet S'ye (69) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında ev sahibi Mehmet S, komşuları tarafından evden çıkarılırken, misafir olduğu öğrenilen Adnan Güler (58) hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan Mehmet S, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, Adnan Güler'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı
Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı
Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı
Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı
Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı

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Çankırı, İtfaiye, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıkan yangında misafir öldü, ev sahibi yaralandı - Son Dakika


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