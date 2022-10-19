Son dakika haberi | Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

19.10.2022 16:29
Son dakika haberi | Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... ÇANKIRI'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 2'si Irak, 1'i Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerin emniyette sorgulamasına devam ediliyor.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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