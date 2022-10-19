İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 2'si Irak , 1'i Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.Şüphelilerin emniyette sorgulamasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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