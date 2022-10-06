Son dakika haberi! Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

06.10.2022 16:13
Son dakika haberi! Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberi... Çankırı'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Çankırı'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Y.N. (49) idaresindeki 78 AT 154 plakalı traktör, Çerkeş ilçesi Bayındır köyü mevkisinde trafiğe kapalı alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaralanan ve sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Y.N, ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Y.N, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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