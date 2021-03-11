Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

11.03.2021 12:05
Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Çankırı'da kumarhaneye dönüştürülen bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 42 bin lira para cezası uygulandı.

Çankırı'da kumarhaneye dönüştürülen bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 42 bin lira para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynayanların bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi.

Pencerelerinin siyah renkli perdeyle kapatıldığı evde oyun masaları ve gizlenmiş şekilde iskambil kağıtları tespit edildi.

Evde bulunan 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal nedeniyle 42 bin lira para cezası kesildi.

Para Cezası, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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