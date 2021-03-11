Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Çankırı'da kumarhaneye çevrilen evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi
11.03.2021 12:05
Gelen son dakika haberine göre Çankırı'da kumarhaneye dönüştürülen bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 42 bin lira para cezası uygulandı.
Çankırı'da kumarhaneye dönüştürülen bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 42 bin lira para cezası uygulandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynayanların bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi.
Pencerelerinin siyah renkli perdeyle kapatıldığı evde oyun masaları ve gizlenmiş şekilde iskambil kağıtları tespit edildi.
Evde bulunan 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal nedeniyle 42 bin lira para cezası kesildi.
Son Dakika Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Yarı çıplak halde korkuluklara çıktı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak