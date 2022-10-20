Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

20.10.2022 17:12
Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'dan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'dan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi Kadıözü köyünde yaşayan bir şahsın, İstanbul'dan Çerkeş ilçesine uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca getirdiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinden arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 13 gram eroin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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İstanbul, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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