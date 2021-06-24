Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden ve kullanan şahıslara yönelik sokak çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, B.Ö. isimli şahıstan 29,10 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.