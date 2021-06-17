Son dakika haberi | Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şabanözü ilçesinde Y.A. ve İ.M. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 983 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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