Son dakika haberi... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.K. ve M.K'nın Eldivan ve Kızılırmak ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada 34 kök kenevir bitkisi, 1300 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.