Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

23.03.2022 22:17

Son dakika haber: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.İ, E.Y.D, H.A, M.A, V.C. ve H.K. gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu içme düzenekleri ele geçirildi.

Emniyette götürülen zanlılardan M.İ. ve V.C, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, M.A. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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