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Son dakika haberi | Çankırı Valiliği 112'ye asılsız ihbarlarla ilgili genelge yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Çankırı Valiliği 112'ye asılsız ihbarlarla ilgili genelge yayımladı Açıklaması

08.12.2021 16:10
Son dakika haberi | Çankırı Valiliği 112'ye asılsız ihbarlarla ilgili genelge yayımladı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi'nce karşılanan 185 bin çağrının yüzde 75'inin asılsız ve gereksiz olduğu bildirildi.

Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi'nce karşılanan 185 bin çağrının yüzde 75'inin asılsız ve gereksiz olduğu bildirildi.

Çankırı Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılarla ilgili "Asılsız ve Gereksiz Aramalar Genelgesi" yayımladı.

Genelgede, Çankırı'da tüm kurumların acil numaralarının tek numara "112" acil çağrı numarası altında toplanarak hizmet vermeye başladığı hatırlatıldı.

Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 21 Ocak 2021 tarihinde hizmet vermeye başladığı belirtilen genelgede, "Yaklaşık 185 bin çağrının karşılandığı ve bu çağrılardan yaklaşık yüzde 75'inin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize yapılan toplam çağrılar içinde asılsız ve gereksiz çağrılar büyük yer tuttuğundan, 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi gereksiz meşgul edenlere cezai işlem uygulanması, vatandaşımızın acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet verme amacını olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için Valilikçe birtakım düzenlemelerin yapıldığı aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla 112 acil çağrı hattının meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde düzenlenen "Emre Aykırı Davranış" kapsamında değerlendirilerek 112 Acil Çağrı Hattı'nı gereksiz yere meşgul edenler hakkında Valiliğimizce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Çankırı Valiliği, Çankırı, Ocak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çankırı Valiliği 112'ye asılsız ihbarlarla ilgili genelge yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çankırı Valiliği 112'ye asılsız ihbarlarla ilgili genelge yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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