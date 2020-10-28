Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması

28.10.2020 12:37
Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 159 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 159 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda kentteki koronavirüs salgınındaki son durumu paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgınında artış yaşandığını, kentteki durumun da hassasiyetini koruduğunu söyledi.

Çankırı'daki en büyük problemin sosyalleşme olduğunun altını çizen Ayaz, "Her yaş grubundan hastamız var. Hastalığın uğramadığı herhangi bir kitle veya kesim yok ama dikkat çeken bir durum var. 50 yaş üstü hasta sayımız çok yüksek. 65 yaş üstünü bir türlü koruyamıyoruz. Günlük vaka sayımız ne kadar düşük olursa olsun, 65 yaş üstü hastamız muhakkak oluyor." dedi.

"Büyüklerimizi bir süre görmemek, ömür boyu görmemekten iyidir"

Kentteki Kovid-19 vakalarında genellikle gençlerin büyükleri hasta ettiğini belirlediklerine dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Hastalarımızın bir kısmı ne çalışıyor ne ciddi bir sosyal hayatları var ne de toplu taşımayı kullanıyor. İletişimleri ya komşuları ya çocukları ya torunları. Büyüklerimizi bir süre görmemek, ömür boyu görmemekten iyidir. Özellikle 55-59 yaş arası bayan hasta sayımız çok yüksek. Aile içi bulaş, il genelindeki bulaşın neredeyse yarısı. Yüzde 48'ini oluşturmakta. Burada da en önemli sebep, aile içi iletişim, sosyalleşme ziyaretlerinin devam etmesi, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen misafirler."

Ayaz, yaklaşan kış mevsiminde il genelinde denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, kışın özellikle kapalı mekanlara dikkat edeceklerini, kafe, restoran gibi yerlere günlük uğrayacaklarını, denetimlere kış formatı verme gayretinde olduklarını anlattı.

Çankırı'da bir süre entübe hasta sayısında sıfırın görüldüğünü ancak şu anda 2 entübe hasta bulunduğunu dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Salgının başladığından bu yana bugün itibarıyla toplam 159 vatandaşımız bu sebeple hayatını kaybetti. Bir kere daha altını çiziyorum. 18 Haziran'da görev başına geldiğimde bu sayı 7 idi. Özellikle gördüğümüz şey, Kurban Bayramı'ndan sonra birkaç defa söyledik, bir çığ oluştu. Kartopunu biraz yavaşlattığımızı söyleyebiliriz ama tekrar söylüyoruz, artış hala devam ediyor. 9 Eylül'de 1 milyon 86 bin 401 lira o güne kadar ceza uygulamıştık. Bugün itibarıyla uyguladığımız ceza miktarı 1 milyon 613 bin 37 lira. O günden bu güne yaklaşık 600 bin lira kadar şahıs ve işletmelere ceza uygulandı. Amacımız ceza yazmak değil."

Vali Ayaz, dünya için zor bir kış olacağına dikkati çekerek, "Avrupa'daki vaka sayılarında muazzam bir artış var. Normal hastalıklarda da var, hastanemizin yükü de artacaktır. Mevcut hastalıklar da ortadan kalkmadı. Diğer hastalarımız da var bakmamız gereken. Çok şükür, bugüne kadar hastanemizde yatak, yoğun bakım sıkıntısı yaşamadık. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi açıldı. İlave ventilatörlerimiz geldi ama inşallah kullanmayız." diye konuştu.

Valilik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çankırı Valisi Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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