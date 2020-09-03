Son dakika haberi: Cankurtaran yolunda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hafif ticari araç ile takla atması sonucunda devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine ilerleyen Hayati T. yola mıcır dökülmesi sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Antalya-Denizli karayolu, Karataş Kavşağı mevkinde 20 KH 636 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile kaza yaptı. Araç orta refüje çıktıktan sonra takla atarak devrilmesi neticesinde Hayati T. diğer araç sürücülerinin yardımı ile dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, hurdaya dönen aracın çekilmesi ile yol tekrardan güvenli şekilde trafiğe açıldı. - DENİZLİ