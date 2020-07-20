Son dakika haberi... CANLI YAYIN DUYURUSU
Gelen son dakika haberlerine göre Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın maç sonu açıklamalarını DHA olarak FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:35 Kaynak: DHA
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