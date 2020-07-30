Son dakika haberi! Canpolat'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canpolat mesajında, "Bayramlarımız, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu müstesna günlerdir. Bayramlar, aile fertlerinin, akraba, eş-dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını yaşatan özel günlerdir. Ancak sizlerin de malumudur ki son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını bizleri kısa da olsa bu duygulardan uzaklaştırıyor. Kendimiz ve ailemi için bu salgın geçene kadar bakanlıklarımızca belirlenen tedbir kurallarına uyup hem kendimizi hem de çevremizi korumaya çalışmalıyız. Bu salgın elbet geçecektir. Yine bayramlarımızı hep beraber kucaklaşarak kutlayacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle, siz değerli hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilekleri ile saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA