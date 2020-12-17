Son dakika haberi: Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Cansu'nun öldüğü kazada, ambulansın otomobile çarpma anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, hasta almaya gidilen özel hastane ambulansının otomobile çarptığı ve kazada yaşamını yitiren Cansu Gümüş'ün (18) araçtan fırladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DÜZCE'de, hasta almaya gidilen özel hastane ambulansının otomobile çarptığı ve kazada yaşamını yitiren Cansu Gümüş'ün (18) araçtan fırladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün öğle saatlerinde, D-100 yolu Çilimli Sapağı mevkisinde meydana geldi. Hasta almaya giden Sinan Bütünoğlu'nun kullandığı 81 FE 909 plakalı, özel hastaneye ait ambulans, kavşakta Huriye Yıldız yönetimindeki 81 AB 870 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçtan fırlayan Cansu Gümüş yaşamını yitirirken, Huriye Yıldız ile Fatma Gümüş ise yaralandı. Ambulans sürücüsü Sinan Bütünoğlu'nun gözaltına alındığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ambulansın, kavşaktan geçen otomobile çarptığı ve Cansu Gümüş'ün olduğu yerde dönen araçtan fırladığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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