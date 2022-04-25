Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada

25.04.2022 12:01

Son dakika haber... Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kameradaİSTANBUL Fatih'te takip ettiği şahsın çantasından 50 bin euro çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada

İSTANBUL Fatih'te takip ettiği şahsın çantasından 50 bin euro çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay, 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul Fatih'te meydana geldi. A.B isimli kişi, çalıştığı kuruma ait olan 50 bin Euro'nun sırt çantasından çalınması üzerine soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızlık anının meydana geldiği yerlerde güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde A.B.'yi takip eden iki şüphelinin, cadde üzerinde bulunan bankaya gireceği anda sırt çantasını açıp içinden 50 bin euroyu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan kaydı olan İsmail Y. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İsmail Y.'nin 32 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İsmail Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada
Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada
Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada
Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada
Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çantadan 50 bin euro çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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